Медведчук назвал свою партию главной оппозиционной силой в Раде

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его политическая структура будет главной оппозиционной силой в Верховной раде Украины.

Об этом он написал в своём Twitter.

«Мы будем главной оппозиционной силой в парламенте», — заявил он.

По словам Медведчука, идеология партии не позволяет её представителям входить в коалицию с политсилой президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

Также политик подчеркнул, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» будет отстаивать принципы, заложенные в её программе.

Мы будем главной оппозиционной силой в парламенте. Наша идеология сегодня не позволяет входить в коалицию с партией «Слуга народа». Мы будем отстаивать те принципы, которые заложены в нашей программе, – в этом видим свои возможности, свой путь и свою борьбу. pic.twitter.com/o3GmgQqrZO — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 30 июля 2019 г.

Ранее Медведчук отметил, что команде Зеленского стоит поддержать автономию Донбасса.