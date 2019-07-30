Медведчук назвал свою партию главной оппозиционной силой в Раде

Короткая ссылка
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его политическая структура будет главной оппозиционной силой в Верховной раде Украины.
Медведчук назвал свою партию главной оппозиционной силой в Раде
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Twitter.

«Мы будем главной оппозиционной силой в парламенте», — заявил он.

По словам Медведчука, идеология партии не позволяет её представителям входить в коалицию с политсилой президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

Также политик подчеркнул, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» будет отстаивать принципы, заложенные в её программе.

Ранее Медведчук отметил, что команде Зеленского стоит поддержать автономию Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить