Медведчук заявил, что команде Зеленского стоит поддержать автономию Донбасса

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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что команде Зеленского следует поддержать автономию Донбасса.

«Я прочитал о том, что команда Зеленского поддержит автономию в Крыму, крымско-татарскую автономию. Я думаю, что можно было бы поддержать на Донбассе автономию Донбасса, команде Зеленского. Сразу вот так публично, политично об этом заявить», — заявил политик.

В январе Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины.

В свою очередь, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что парламент страны никогда не поддержит идею создания автономии Донбасса в составе Украины. 

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