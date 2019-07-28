Медведчук заявил, что команде Зеленского стоит поддержать автономию Донбасса
«Я прочитал о том, что команда Зеленского поддержит автономию в Крыму, крымско-татарскую автономию. Я думаю, что можно было бы поддержать на Донбассе автономию Донбасса, команде Зеленского. Сразу вот так публично, политично об этом заявить», — заявил политик.
В январе Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины.
В свою очередь, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что парламент страны никогда не поддержит идею создания автономии Донбасса в составе Украины.