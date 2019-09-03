Экс-депутат Рады прокомментировал отмену депутатской неприкосновенности на Украине
- РИА Новости
«Снятие депутатской неприкосновенности обсуждалось последние 20 лет», — напомнил он.
По его словам, данная мера связана в первую очередь с желанием украинского президента Владимира Зеленского и его команды удержать в своей фракции депутатов, которых они провели в парламент.
Эксперт считает, что население воспримет это позитивно.
Ранее в Совфеде РФ оценили отмену депутатской неприкосновенности на Украине.