В Совфеде оценили отмену депутатской неприкосновенности на Украине

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крымского региона Сергей Цеков прокомментировал RT принятие Верховной радой закона об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
В Совфеде оценили отмену депутатской неприкосновенности на Украине

    «Об отмене депутатской неприкосновенности на Украине говорят, наверное, 15—20 лет. В период избирательной кампании всё это обещали во все времена. Это было и в эту предвыборную кампанию», — отметил Цеков.

    По мнению сенатора, решение об отмене депутатской неприкосновенности может открыть возможности «для борьбы с инакомыслием».

    Парламентарий добавил, что при наличии доказательств совершения преступления есть возможность привлечь того или иного депутата к ответственности, даже при наличии статуса о неприкосновенности.

    «(Депутатская неприкосновенность. — RT) практически есть во всех странах, есть и у нас. Если человек совершает какое-то преступление, то с учётом доказательств, которые будут представлены, депутатская неприкосновенность снимается. Это позволяет преследовать депутатов за совершение прежде всего уголовных преступлений», — заключил он.

    Ранее Верховная рада приняла в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

    В частности, отменяется норма, согласно которой народные депутаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия украинского парламента.

    Как отмечал ранее президент Украины Владимир Зеленский, этот законопроект касается только возможности привлечения депутатов к уголовной ответственности, но не предусматривает снятия иммунитета за политические решения.

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