В Совфеде оценили отмену депутатской неприкосновенности на Украине

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крымского региона Сергей Цеков прокомментировал RT принятие Верховной радой закона об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

«Об отмене депутатской неприкосновенности на Украине говорят, наверное, 15—20 лет. В период избирательной кампании всё это обещали во все времена. Это было и в эту предвыборную кампанию», — отметил Цеков.

По мнению сенатора, решение об отмене депутатской неприкосновенности может открыть возможности «для борьбы с инакомыслием».

Парламентарий добавил, что при наличии доказательств совершения преступления есть возможность привлечь того или иного депутата к ответственности, даже при наличии статуса о неприкосновенности.

«(Депутатская неприкосновенность. — RT) практически есть во всех странах, есть и у нас. Если человек совершает какое-то преступление, то с учётом доказательств, которые будут представлены, депутатская неприкосновенность снимается. Это позволяет преследовать депутатов за совершение прежде всего уголовных преступлений», — заключил он.

Ранее Верховная рада приняла в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

В частности, отменяется норма, согласно которой народные депутаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия украинского парламента.

Как отмечал ранее президент Украины Владимир Зеленский, этот законопроект касается только возможности привлечения депутатов к уголовной ответственности, но не предусматривает снятия иммунитета за политические решения.