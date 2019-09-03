Политолог оценил отмену депутатской неприкосновенности на Украине

Политолог Юрий Светов прокомментировал RT принятие Верховной радой закона об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

«Проблема закона о (депутатской. — RT) неприкосновенности обсуждается многие годы... Есть вера в обществе, что стоит снять с депутатов неприкосновенность — так они исправятся и не будут ввязываться в не вполне законные действия», — считает Светов.

По мнению политолога, есть и обратный эффект, когда депутат опасается привлечения к уголовной ответственности за свои взгляды.

«Тут же Зеленский сделал заявление о том, что он гарантирует иммунитет от преследований действующим депутатам за их мнение, голосование и высказывания. Получается, неприкосновенности не будет, а иммунитет появляется. Надо будет посмотреть за практикой применения этого закона, чтобы понять, насколько и как он эффективно работает», — отметил Светов.

По его словам, принятие Радой такого закона является «ответом на запрос общества».

Ранее парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

В частности, отменяется норма, согласно которой народные депутаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия Верховной рады.

Как подчёркивал украинский лидер Владимир Зеленский, законопроект о лишении депутатов неприкосновенности касается только возможности привлечения их к уголовной ответственности, но не предусматривает снятия иммунитета за политические решения.