Политолог оценил отмену депутатской неприкосновенности на Украине

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Политолог Юрий Светов прокомментировал RT принятие Верховной радой закона об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
Политолог оценил отмену депутатской неприкосновенности на Украине
  • РИА Новости

«Проблема закона о (депутатской. — RT) неприкосновенности обсуждается многие годы... Есть вера в обществе, что стоит снять с депутатов неприкосновенность — так они исправятся и не будут ввязываться в не вполне законные действия», — считает Светов. 

По мнению политолога, есть и обратный эффект, когда депутат опасается привлечения к уголовной ответственности за свои взгляды. 

«Тут же Зеленский сделал заявление о том, что он гарантирует иммунитет от преследований действующим депутатам за их мнение, голосование и высказывания. Получается, неприкосновенности не будет, а иммунитет появляется. Надо будет посмотреть за практикой применения этого закона, чтобы понять, насколько и как он эффективно работает», —  отметил Светов. 

По его словам, принятие Радой такого закона является «ответом на запрос общества». 

Ранее парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

В частности, отменяется норма, согласно которой народные депутаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия Верховной рады.

Как подчёркивал украинский лидер Владимир Зеленский, законопроект о лишении депутатов неприкосновенности касается только возможности привлечения их к уголовной ответственности, но не предусматривает снятия иммунитета за политические решения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить