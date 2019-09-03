Медведчук: от Конституции Украины могут остаться «ножки и рожки»

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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук предупредил, что при продолжении внесения хаотичных изменений в Конституцию Украины от основного закона страны могут остаться «ножки и рожки».
Медведчук: от Конституции Украины могут остаться «ножки и рожки»
  • РИА Новости

«Если этот спам конституционных изменений, который начался сегодня... продолжится, то мы можем от основного закона получить ножки и рожки», — цитирует Медведчука телеканал «112 Украина».

Он подчеркнул, что, по мнению депутатов его партии, закон об отмене депутатской неприкосновенности на Украине был принят Верховной радой с нарушением регламента и процедуры голосования.

«Поэтому мы не поддержали эти изменения, как и не будем поддерживать многие другие, хотя, по сути, с ними согласны... мы считаем... их необходимо через изменения в Конституции вносить в отдельной части, но делать это надо в полном соответствии с регламентом», — объяснил глава политсовета «Оппозиционной платформы — за жизнь».

Кроме того, Медведчук заявил, что считает необходимым одновременно с законом об отмене неприкосновенности депутатов вносить подобную инициативу в отношении президента Украины.

«Мы считаем, что отмена неприкосновенности депутатов должна проходить вместе с отменой неприкосновенности президента Украины», — отметил он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на Украине больше не будет «касты неприкосновенных».

3 сентября Верховная рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Новый закон предполагает отмену нормы, согласно которой в отношении украинских депутатов не может быть начато уголовное преследование.

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