Зеленский: на Украине не будет «касты неприкосновенных»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие законопроекта о лишении депутатов Верховной рады неприкосновенности подразумевает, что в украинском обществе больше не будет «касты неприкосновенных».
Зеленский: на Украине не будет «касты неприкосновенных»
  • РИА Новости

«Спасибо депутатам от имени украинского народа. Спасибо всем украинцам, которые поверили нашей команде, — мы сегодня доказали, что вас не подведём. Мы получили парламент, в котором депутаты не будут прятаться от закона, и общество, в котором отныне не будет «касты неприкосновенных», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

3 сентября парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Зеленский отмечал, что его законопроект о лишении депутатов Верховной рады неприкосновенности даёт возможность привлечения их к уголовной ответственности, но не предусматривает снятия иммунитета за политические решения.

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