Порошенко обвинил Россию в планах ГБР снять с него неприкосновенность
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу бывшего украинского лидера.
«Так называемое подозрение, выставленное в телеграмме заместителем главы администрации Януковича Портновым, а затем скопированное пресс-службой ГБР, является не чем иным, как российским заказом на причинение вреда репутации пятого президента», — указали в пресс-службе Порошенко.
Вместе с этим там заявили, что это также является «попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами» на нескольких мероприятиях.
Ранее ГБР направило в Генеральную прокуратуру Украины проект уведомления о подозрении Порошенко. В ведомство также был направлен проект запроса в Верховную раду о предоставлении соглашения на привлечение Порошенко к уголовной ответственности, так как он является действующим депутатом украинского парламента.
В октябре Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что предъявит Порошенко подозрение в преступлениях, когда будет достаточно доказательств.