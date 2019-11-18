Порошенко обвинил Россию в планах ГБР снять с него неприкосновенность

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Экс-президент Украины и депутат Верховной рады Пётр Порошенко заявил, что Государственное бюро расследований (ГБР) желает добиться снятия с него депутатской неприкосновенности по «российскому заказу».
Порошенко обвинил Россию в планах ГБР снять с него неприкосновенность
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу бывшего украинского лидера.

«Так называемое подозрение, выставленное в телеграмме заместителем главы администрации Януковича Портновым, а затем скопированное пресс-службой ГБР, является не чем иным, как российским заказом на причинение вреда репутации пятого президента», — указали в пресс-службе Порошенко.

Вместе с этим там заявили, что это также является «попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами» на нескольких мероприятиях.

Ранее ГБР направило в Генеральную прокуратуру Украины проект уведомления о подозрении Порошенко. В ведомство также был направлен проект запроса в Верховную раду о предоставлении соглашения на привлечение Порошенко к уголовной ответственности, так как он является действующим депутатом украинского парламента.

В октябре Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что предъявит Порошенко подозрение в преступлениях, когда будет достаточно доказательств. 

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