Рябошапка сказал, когда предъявит Порошенко подозрение в преступлениях

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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал, когда предъявит бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко подозрение в преступлениях.
Рябошапка сказал, когда предъявит Порошенко подозрение в преступлениях
  • © Valentyn Ogirenko
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, это произойдёт тогда, когда для этого будет достаточно доказательств.

«Когда следователи решат, что доказательств достаточно, прокуроры с ними согласятся, скажут, что подозрение обоснованно, тогда мы увидим материалы, которые пойдут в Верховную раду со снятием неприкосновенности», — сказал он.

Вместе с этим Рябошапка отказался отвечать на уточняющий вопрос о том, когда именно такое может произойти.

Ранее адвокат Игорь Головань, представляющий интересы Порошенко, заявил об отсутствии открытых лично против бывшего украинского лидера уголовных дел.

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