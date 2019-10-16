Порошенко не явился на допрос в ГБР

Экс-президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на представителя ведомства Анжелику Иванову.

«Не пришёл (Порошенко. — RT). По крайней мере пока нет», — сказала она.

Как уточняет агентство, соответствующий допрос был запланирован на 16 октября 14:00.

Ранее адвокат Игорь Головань, представляющий интересы Порошенко, заявил об отсутствии открытых лично против бывшего украинского лидера уголовных дел.

3 октября бывший украинский лидер не явился на допрос в ГБР, куда он был вызван в качестве свидетеля по делу об организации незаконного пересечения границы Украины.