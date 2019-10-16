Порошенко не явился на допрос в ГБР
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- Reuters
Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на представителя ведомства Анжелику Иванову.
«Не пришёл (Порошенко. — RT). По крайней мере пока нет», — сказала она.
Как уточняет агентство, соответствующий допрос был запланирован на 16 октября 14:00.
Ранее адвокат Игорь Головань, представляющий интересы Порошенко, заявил об отсутствии открытых лично против бывшего украинского лидера уголовных дел.
3 октября бывший украинский лидер не явился на допрос в ГБР, куда он был вызван в качестве свидетеля по делу об организации незаконного пересечения границы Украины.