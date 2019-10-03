Порошенко не пришёл на очередной допрос
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«Порошенко не пришёл на допрос в четверг», — сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.
Она рассказала, что Порошенко вызвали для проведения следственных действий в уголовном производстве относительно возможной организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины с использованием поддельных документов.
Ранее Порошенко не явился на допрос в ГБР, куда его вызвали в качестве свидетеля по делу о переходе кораблей в Керченском проливе в 2018 году.