Адвокат заявил об отсутствии уголовных дел в отношении Порошенко
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«Нет дел против Порошенко», — сказал Головань на брифинге, трансляцию которого вёл украинский «5 канал».
Адвокат отметил, что «есть дела, в которых Порошенко является свидетелем, и есть дела, в которых он вообще не имеет никакого статуса».
Также им было раскритиковано использование представителями правоохранительных органов в отношении его подзащитного формулировки «фигурант» уголовных дел.
По его словам, «это ещё раз характеризует не очень хорошо» правоохранительную систему страны.
3 октября бывший украинский лидер не явился на допрос в ГБР, куда он был вызван в качестве свидетеля по делу об организации незаконного пересечения границы Украины.