Адвокат заявил об отсутствии уголовных дел в отношении Порошенко

Адвокат Игорь Головань, представляющий интересы экс-президента Украины Петра Порошенко, заявил об отсутствии открытых лично против бывшего украинского лидера уголовных дел. По его словам, в ряде производств Порошенко проходит как свидетель.

«Нет дел против Порошенко», — сказал Головань на брифинге, трансляцию которого вёл украинский «5 канал».

Адвокат отметил, что «есть дела, в которых Порошенко является свидетелем, и есть дела, в которых он вообще не имеет никакого статуса».

Также им было раскритиковано использование представителями правоохранительных органов в отношении его подзащитного формулировки «фигурант» уголовных дел.

По его словам, «это ещё раз характеризует не очень хорошо» правоохранительную систему страны.

3 октября бывший украинский лидер не явился на допрос в ГБР, куда он был вызван в качестве свидетеля по делу об организации незаконного пересечения границы Украины.