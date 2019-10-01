Адвокат Порошенко: экс-президента не вызывали на допрос с полиграфом
- РИА Новости
Об этом он написал в своём блоге на сайте интернет-издания «Украинская правда».
«Пётр Порошенко не получал никаких сообщений о каких-либо следственных действиях, назначенных на 1 октября 2019 года», — указал он.
Как сообщает телеканал NEWSONE, ранее заведующий отделением психологических исследований Юрий Ирхин заявил, что Порошенко не явился на допрос, на котором планировалось использовать полиграф.
30 сентября пресс-служба Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз сообщила, что Порошенко планируют допросить 1 октября с помощью полиграфа.