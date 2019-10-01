Адвокат Порошенко: экс-президента не вызывали на допрос с полиграфом

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Адвокат Игорь Головань, представляющий интересы экс-президента Украины Петра Порошенко, заявил, что бывшего украинского лидера официально не вызывали на допрос с использованием полиграфа 1 октября.
Адвокат Порошенко: экс-президента не вызывали на допрос с полиграфом
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём блоге на сайте интернет-издания «Украинская правда».

«Пётр Порошенко не получал никаких сообщений о каких-либо следственных действиях, назначенных на 1 октября 2019 года», — указал он.

Как сообщает телеканал NEWSONE, ранее заведующий отделением психологических исследований Юрий Ирхин заявил, что Порошенко не явился на допрос, на котором планировалось использовать полиграф.

30 сентября пресс-служба Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз сообщила, что Порошенко планируют допросить 1 октября с помощью полиграфа.

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