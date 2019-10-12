Зеленский заявил, что в Европе шокированы поведением Порошенко

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры в шоке от того, что происходит с бывшим главой государства Петром Порошенко.

Видео с выступлением Зеленского опубликовано на странице офиса президента в Facebook.

По словам действующего главы государства, Порошенко хочет возглавить новый «майдан» и в этом его ошибка.

«Вы видели заявления и президента (Германии) Штайнмайера и немецкой стороны, и французской стороны, и многих европейских средств массовой информации — они в шоке, потому что его риторика меняется так же, как и его статус», — сказал Зеленский.

Как он отметил, Порошенко забывает, что он уже не президент.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Сергей Власенко назвал общую ключевую стратегическую ошибку экс-президента Украины Петра Порошенко и действующего украинского лидера Владимира Зеленского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить