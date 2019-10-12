Зеленский заявил, что в Европе шокированы поведением Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры в шоке от того, что происходит с бывшим главой государства Петром Порошенко.

Видео с выступлением Зеленского опубликовано на странице офиса президента в Facebook.

По словам действующего главы государства, Порошенко хочет возглавить новый «майдан» и в этом его ошибка.

«Вы видели заявления и президента (Германии) Штайнмайера и немецкой стороны, и французской стороны, и многих европейских средств массовой информации — они в шоке, потому что его риторика меняется так же, как и его статус», — сказал Зеленский.

Как он отметил, Порошенко забывает, что он уже не президент.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Сергей Власенко назвал общую ключевую стратегическую ошибку экс-президента Украины Петра Порошенко и действующего украинского лидера Владимира Зеленского.