В «Батькивщине» назвали общую ключевую ошибку Зеленского и Порошенко

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Депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина» Сергей Власенко назвал общую ключевую стратегическую ошибку экс-президента Украины Петра Порошенко и действующего украинского лидера Владимира Зеленского.

«Ключевая стратегическая ошибка Порошенко и ключевая стратегическая ошибка, к сожалению, президента Зеленского — это тезис о безальтернативности Минских соглашений», — заявил он в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, Зеленский таким образом противоречит сам себе. 

«Гарант, к сожалению, говорит две контрверсионнные вещи в одном предложении: сначала о том, что выборов под дулом автоматов не будет и вначале произойдёт восстановление контроля за украинскими границами, а потом о приверженности Минским соглашениям, где описан обратный ход событий», — отметил украинский депутат.

По его мнению, для решения внутриукраинского конфликта следует опираться на другие договорённости и проводить иные переговоры.

Ранее Зеленский допустил выход Киева из минского формата в случае непринятия закона об особом статусе Донбасса с включением в него формулы Штайнмайера.

Экс-депутат Рады Надежда Савченко заявила, что Порошенко «проиграл» Украину, подписав Минские соглашения в 2015 году.

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