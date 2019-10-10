Савченко обвинила Порошенко в том, что он «проиграл» Украину

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NEWSONE заявила, что экс-президент Украины Пётр Порошенко «проиграл» страну, когда подписал Минские соглашения в 2015 году.

«Вспомните Порошенко. Он проиграл Украину, когда подписал Минские соглашения в 2015 году. И он сам одобрил формулу Штайнмайера. И когда начинались тогда митинги, он сразу говорил, что это спецоперация на расшатывание страны», — отметила она в программе «Украинский формат».

Она напомнила, что в то время Порошенко называл всех противников данных соглашений «террористами и сепаратистами», а сейчас, наоборот, сам призывает украинцев выйти на протестные акции из-за согласования контактной группой в Минске формулы Штайнмайера.

«Он вечно говорил, что не надо раскачивать лодку. И почему сейчас эта мерзость имеет права раскачивать страну? И эти митинги выгодны только тем политикам, которые проиграли выборы», — подчеркнула Савченко.

По её словам, все политики, которые поддерживают данные митинги, пытаются таким способом повысить свой политический рейтинг.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко призвал «не накалять ситуацию» вокруг формулы Штайнмайера.

2 октября в Киеве прошёл митинг в знак протеста против согласования украинскими властями формулы Штайнмайера.

Порошенко назвал формулу Штайнмайера попыткой снять антироссийские санкции и призвал не допустить подобного «сценария развития событий».