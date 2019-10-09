В Раде призвали «не накалять ситуацию» вокруг формулы Штайнмайера

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко считает, что украинские политики должны объяснить населению суть формулы Штайнмайера, а не «накалять ситуацию».

Об этом политик сказал в эфире телеканала «112 Украина».

«Политики должны объяснять людям, что такое формула Штайнмайера, а не раскалять ситуацию», — заявил он.

По его словам, эта часть Минских соглашений нужна для продвижения вперёд в вопросе восстановления мира в Донбассе и «возвращения территорий и людей».

При этом Бойко считает, что «осколки «партии войны» запудривают людям мозги и делают пугало из формулы Штайнмайера».

1 октября все участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера.