В Раде призвали «не накалять ситуацию» вокруг формулы Штайнмайера
Об этом политик сказал в эфире телеканала «112 Украина».
«Политики должны объяснять людям, что такое формула Штайнмайера, а не раскалять ситуацию», — заявил он.
По его словам, эта часть Минских соглашений нужна для продвижения вперёд в вопросе восстановления мира в Донбассе и «возвращения территорий и людей».
При этом Бойко считает, что «осколки «партии войны» запудривают людям мозги и делают пугало из формулы Штайнмайера».
1 октября все участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера.