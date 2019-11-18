ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности
- РИА Новости
«Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по добору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте — мае 2019 года», — заявили в Госбюро.
Отмечается, что в документе говорится «о подозрении пятого президента Украины в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 и ч. 2 ст. 364 УК Украины».
Также в прокуратуру направлен проект запроса в Верховную раду о предоставлении соглашения на привлечение Порошенко к уголовной ответственности, так как он является действующим депутатом украинского парламента.
Ранее сообщалось, что Порошенко 17 раз не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.