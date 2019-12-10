Путин заявил о риске повторения в Донбассе событий в Сребренице

Российский лидер Владимир Путин считает, что если Киев получит в Донбассе контроль над границей без предоставления гарантий защиты жителям, националисты могут устроить там вторую Сребреницу.

«Украинская сторона всё время ставит вопрос: «Дайте нам возможность закрыть границу войсками». Ну я представляю, что дальше начнётся. Сребреница будет, вот и всё», — сказал глава государства на заседании СПЧ.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский вёл дискуссии с националистами.

«Понятно, кто там сильнее и что там произойдёт. И кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантий людям», — добавил он.

Путин также указал на то, что на Украине не принят закон об амнистии.

Ранее Зеленский рассказал об итогах переговоров на нормандском саммите 9 декабря.

По его словам, он настаивал на необходимости полного восстановления контроля Киева над границей.

RT вёл прямую трансляцию.