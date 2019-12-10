Путин заявил о риске повторения в Донбассе событий в Сребренице

Короткая ссылка
RT
Российский лидер Владимир Путин считает, что если Киев получит в Донбассе контроль над границей без предоставления гарантий защиты жителям, националисты могут устроить там вторую Сребреницу.
Путин заявил о риске повторения в Донбассе событий в Сребренице
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

«Украинская сторона всё время ставит вопрос: «Дайте нам возможность закрыть границу войсками». Ну я представляю, что дальше начнётся. Сребреница будет, вот и всё», — сказал глава государства на заседании СПЧ.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский вёл дискуссии с националистами.

«Понятно, кто там сильнее и что там произойдёт. И кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантий людям», — добавил он.

Путин также указал на то, что на Украине не принят закон об амнистии.

Ранее Зеленский рассказал об итогах переговоров на нормандском саммите 9 декабря. 

По его словам, он настаивал на необходимости полного восстановления контроля Киева над границей. 

RT вёл прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить