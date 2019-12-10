Зеленский рассказал об итогах переговоров на нормандском саммите
По его словам, обсуждалась необходимость полного и окончательного прекращения огня в Донбассе до конца текущего года.
Кроме того, стороны говорили о необходимости нового плана разминирования территорий на востоке Украины.
«Мы обсуждали вопросы об освобождении всех удерживаемых лиц до 31 декабря 2019 года по формуле «всех на всех», — заявил он.
По его словам, необходимо составить полные списки и предоставить возможность доступа представителям Красного креста к удерживаемым лицам.
Он добавил, что настаивал на необходимости полного восстановления контроля Киева над границей.
«Я настаивал, что мы вернёмся к этому вопросу в ходе следующей встречи в нормандском формате, которая пройдёт, как вы уже слышали, через четыре месяца», — заявил Зеленский.
Также он заявил, что киевские власти не допустят изменения Конституции Украины касательно федерализации страны.