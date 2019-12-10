Зеленский рассказал об итогах переговоров на нормандском саммите

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами России, Франции и ФРГ в Париже заявил, что в ходе саммита в нормандском формате обсуждались вопросы об обмене пленными по формуле «всех на всех».

По его словам, обсуждалась необходимость полного и окончательного прекращения огня в Донбассе до конца текущего года.

Кроме того, стороны говорили о необходимости нового плана разминирования территорий на востоке Украины.

«Мы обсуждали вопросы об освобождении всех удерживаемых лиц до 31 декабря 2019 года по формуле «всех на всех», — заявил он.

По его словам, необходимо составить полные списки и предоставить возможность доступа представителям Красного креста к удерживаемым лицам.

Он добавил, что настаивал на необходимости полного восстановления контроля Киева над границей.

«Я настаивал, что мы вернёмся к этому вопросу в ходе следующей встречи в нормандском формате, которая пройдёт, как вы уже слышали, через четыре месяца», — заявил Зеленский.

Также он заявил, что киевские власти не допустят изменения Конституции Украины касательно федерализации страны.