Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии», который, в частности, запрещает продажу и поставку электрической энергии, импортируемой из России (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке).

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Украины.

«Закон устанавливает запрет на продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке)», — сообщается в заявлении.

Как уточняется, украинский кабмин «имеет право отменять этот запрет на определённый им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединённой энергосистеме Украины».

Ранее Верховная рада Украины отклонила проект постановления об отмене ранее принятого законопроекта «О внесении изменений в закон о рынке электрической энергии», который предусматривает запрет импорта по двусторонним договорам электрической энергии из России.