Путин направил мировым лидерам поздравления с Новым годом
- РИА Новости
«Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим новым, 2020 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
В поздравлении Трампу Путин указал на то, что две страны «исторически несут особую ответственность» за обеспечение глобальной безопасности и стабильности, при этом российская сторона выступает за нормализацию отношений между двумя государствами и выстраивание равноправного диалога.
Президент России подтвердил приглашение Трампу посетить Москву по случаю 9 Мая в 2020 году.
Кроме того, Путин направил послания президентам Турции и Белоруссии Реджепу Тайипу Эрдогану и Александру Лукашенко. Поздравления были также адресованы королеве Елизавете II и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.
«Путин отметил, что дальнейшее развитие российско-британских отношений на основе принципов равноправия и взаимной выгоды способствовало бы укреплению международной стабильности и безопасности», — говорится в заявлении.
Поздравления также направлены чешскому лидеру Милошу Земану и японскому премьеру Синдзо Абэ.
Президент поздравил с наступающим Новым годом ряд глав международных организаций, в частности, Генсека ООН Антониу Гутерреша, директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву, президента МОК Томаса Баха, почётного президента МОК Жака Рогге и почётного члена комитета Жан-Клода Килли.
Глава российского государства также направил поздравления президенту Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино и президенту Союза европейских футбольных ассоциаций Александеру Чеферину.
Путин поздравил и президентов Сербии и Сирии Александра Вучича и Башара Асада.
Ранее в Кремле рассказали, что Путин предпочитает скромно праздновать Новый год в кругу родных и друзей.