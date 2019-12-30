Путин направил мировым лидерам поздравления с Новым годом

Российский лидер Владимир Путин направил мировым лидерам, среди которых президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и венесуэльский президент Николас Мадуро, поздравления по случаю Рождества и наступающего Нового года.

«Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим новым, 2020 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В поздравлении Трампу Путин указал на то, что две страны «исторически несут особую ответственность» за обеспечение глобальной безопасности и стабильности, при этом российская сторона выступает за нормализацию отношений между двумя государствами и выстраивание равноправного диалога.

Президент России подтвердил приглашение Трампу посетить Москву по случаю 9 Мая в 2020 году.

Кроме того, Путин направил послания президентам Турции и Белоруссии Реджепу Тайипу Эрдогану и Александру Лукашенко. Поздравления были также адресованы королеве Елизавете II и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

«Путин отметил, что дальнейшее развитие российско-британских отношений на основе принципов равноправия и взаимной выгоды способствовало бы укреплению международной стабильности и безопасности», — говорится в заявлении.

Поздравления также направлены чешскому лидеру Милошу Земану и японскому премьеру Синдзо Абэ.

Президент поздравил с наступающим Новым годом ряд глав международных организаций, в частности, Генсека ООН Антониу Гутерреша, директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву, президента МОК Томаса Баха, почётного президента МОК Жака Рогге и почётного члена комитета Жан-Клода Килли.

Глава российского государства также направил поздравления президенту Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино и президенту Союза европейских футбольных ассоциаций Александеру Чеферину.

Путин поздравил и президентов Сербии и Сирии Александра Вучича и Башара Асада.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин предпочитает скромно праздновать Новый год в кругу родных и друзей.