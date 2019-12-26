Песков: Путин предпочитает скромно праздновать Новый год

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» сообщил, что президент России Владимир Путин предпочитает скромно праздновать Новый год в кругу родных и друзей.
Песков: Путин предпочитает скромно праздновать Новый год
  • РИА Новости

«Вы знаете, что он неоднократно справлял Новый год и по всей географии нашей страны. Я вот помню, первое, что приходит в голову, — это когда он в Хабаровске встречал Новый год», — приводит ТАСС слова Пескова.

По словам пресс-секретаря, если нет деловых поездок, то Путин всегда предпочитает отмечать Новый год дома, в кругу родных и друзей.

«Делает это скромно», — отметил Песков.

Ранее Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги сообщил, что в последнее время спал по четыре-пять часов.

В октябре Песков рассказал, как Путин отмечает день рождения.

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