Песков: Путин предпочитает скромно праздновать Новый год
- РИА Новости
«Вы знаете, что он неоднократно справлял Новый год и по всей географии нашей страны. Я вот помню, первое, что приходит в голову, — это когда он в Хабаровске встречал Новый год», — приводит ТАСС слова Пескова.
По словам пресс-секретаря, если нет деловых поездок, то Путин всегда предпочитает отмечать Новый год дома, в кругу родных и друзей.
«Делает это скромно», — отметил Песков.
Ранее Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги сообщил, что в последнее время спал по четыре-пять часов.
В октябре Песков рассказал, как Путин отмечает день рождения.