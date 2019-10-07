Песков рассказал, как Путин отмечает день рождения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как российский лидер Владимир Путин отмечает свой день рождения.

«У Путина сегодня день рождения. Он с родными и друзьями встречает этот для него праздничный день. Но вместе с тем мы сегодня после обеда дадим обобщённую информацию: сегодня он с десяти утра принимает поздравления по телефону от своих зарубежных коллег», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пескова, у Путина уже состоялось десять телефонных разговоров, во время которых лидеры других стран не только поздравляли его, но и обсуждали с ним рабочие вопросы.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Армении Армен Саркисян и лидер Молдавии Игорь Додон поздравили Путина с днём рождения.

4 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин проведёт свой день рождения, 7 октября, на природе в компании родных и близких. Главе государства в 2019 году исполняется 67 лет.