Президент Армении поздравил Путина с днём рождения
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба главы Армении.
Отмечается, что в своём поздравлении он «высоко оценил личный вклад Владимира Путина в укрепление политических, экономических, военных, гуманитарных отношений двух стран».
«В Армении российского лидера знают как друга и одного из самых авторитетных политиков всего мира», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин проведёт свой день рождения, 7 октября, на природе в компании родных и близких. Путину в 2019 году исполнится 67 лет.