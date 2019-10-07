Президент Армении поздравил Путина с днём рождения

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание российскому лидеру Владимиру Путину по случаю его дня рождения.

Об этом сообщает пресс-служба главы Армении.

Отмечается, что в своём поздравлении он «высоко оценил личный вклад Владимира Путина в укрепление политических, экономических, военных, гуманитарных отношений двух стран».

«В Армении российского лидера знают как друга и одного из самых авторитетных политиков всего мира», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин проведёт свой день рождения, 7 октября, на природе в компании родных и близких. Путину в 2019 году исполнится 67 лет.