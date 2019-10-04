Песков рассказал, как Путин проведёт день рождения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведёт свой день рождения, 7 октября, на природе в компании родных и близких.
- © Алексей Дружинин
- РИА Новости
«Он проведёт его на природе. С родными и близкими», — сказал Песков.
Путину в 2019 году исполнится 67 лет.
Как глава российского государства проводил свои дни рождения в разные годы — в видео RT.
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