Песков рассказал, как Путин проведёт свой день рождения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин проведёт свой день рождения, 7 октября, в кругу близких людей.

«Президент проведёт день с родными, близкими и друзьями», — приводит РИА Новости слова Пескова.

В воскресенье, 7 октября, Путину исполнится 66 лет.

Как глава российского государства проводил свои дни рождения в разные годы — в видео RT.