Песков рассказал, как Путин проведёт свой день рождения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин проведёт свой день рождения, 7 октября, в кругу близких людей.
- РИА Новости
«Президент проведёт день с родными, близкими и друзьями», — приводит РИА Новости слова Пескова.
В воскресенье, 7 октября, Путину исполнится 66 лет.
Как глава российского государства проводил свои дни рождения в разные годы — в видео RT.
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