Додон поздравил Путина с днём рождения

Президент Молдавии Игорь Додон поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения.

Соответствующее поздравительное сообщение он опубликовал в Facebook.

«Сердечно поздравляю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с днём рождения, искренне желаю ему крепкого здоровья, долгих плодотворных лет и новых достижений во имя России», — написал он.

Вместе с этим Додон выразил уверенность в том, что опыт, энергия и силы Путина будут и в дальнейшем направлены на достижение «высоких целей развития и модернизации страны, повышение благосостояния российских граждан, усиление роли России на международной арене».

Также глава Молдавии отметил, что верит в дальнейшее укрепление молдавско-российских отношений.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин проведёт свой день рождения, 7 октября, на природе в компании родных и близких. Путину в 2019 году исполнится 67 лет.