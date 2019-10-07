Лукашенко поздравил Путина с днём рождения

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения.
Лукашенко поздравил Путина с днём рождения
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный интернет-портал главы республики.

«Вы по праву принадлежите к числу мировых лидеров современности, пользуетесь большим авторитетом и влиянием на международной арене», — говорится в поздравлении.

В своём послании Лукашенко отметил, что в основе успехов России по построению мощной и независимой державы лежат «последовательные усилия, огромный труд и самоотдача» Путина.

Отмечается, что белорусский лидер в своём поздравлении выразил уверенность в дальнейшем развитии экономики Белоруссии и России, росте благосостояния граждан, обеспечении безопасности и стабильности в евразийском пространстве в результате «углубления интеграции» двух стран.

Также Лукашенко пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, добра, поддержки единомышленников и успехов в реализации намеченных планов.

Ранее президент Армении Армен Саркисян и лидер Молдавии Игорь Додон поздравили Путина с днём рождения.

4 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин проведёт свой день рождения, 7 октября, на природе в компании родных и близких. Путину в 2019 году исполняется 67 лет.

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