Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
- РИА Новости
«Подчёркнута важность заключённой накануне «пакетной» сделки, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины... Дана позитивная оценка проведённому 29 декабря между Киевом и Донбассом обмену удерживаемыми лицами по принципу «всех установленных на всех установленных», — говорится на сайте Кремля.
Кроме того, лидеры двух стран обменялись поздравлениями по случаю Нового года, а также высказались за развитие отношений в 2020 году.
29 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками.
31 декабря председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер сообщил, что компания подписала с Украиной комплект соглашений и контрактов по транзиту газа.
В свою очередь, в «Нафтогазе» заявили, что соглашения по транзиту газа с Россией снимают многочисленные риски, в частности, для финансовой системы Украины.