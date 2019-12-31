Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

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Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора дали положительную оценку заключённой сделке по транзиту газа, а также обмену удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом.
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
  • РИА Новости

«Подчёркнута важность заключённой накануне «пакетной» сделки, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины... Дана позитивная оценка проведённому 29 декабря между Киевом и Донбассом обмену удерживаемыми лицами по принципу «всех установленных на всех установленных», — говорится на сайте Кремля.

Кроме того, лидеры двух стран обменялись поздравлениями по случаю Нового года, а также высказались за развитие отношений в 2020 году.

29 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками.

31 декабря председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер сообщил, что компания подписала с Украиной комплект соглашений и контрактов по транзиту газа.

В свою очередь, в «Нафтогазе» заявили, что соглашения по транзиту газа с Россией снимают многочисленные риски, в частности, для финансовой системы Украины.

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