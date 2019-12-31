Миллер заявил о «большой пакетной сделке» с Украиной по газу

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер сообщил, что компания подписала с Украиной комплект соглашений и контрактов.

«Подписан целый комплект соглашений и контрактов», — цитирует ТАСС Миллера.

По его словам, эти договорённости являются большой пакетной сделкой, восстанавливающей баланс интересов сторон.

Он уточнил, что эти документы обеспечивают транзит газа через Украину после 31 декабря 2019 года.

Ранее правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать с «Газпромом» соглашения об урегулировании газовых споров и о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа.