В Кремле рассказали о роли Путина в обмене пленными в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не участвует в переговорах по обмену пленными в Донбассе, но использует свой авторитет, чтобы способствовать этому процессу.

«Президент России не принимает участия в этих переговорах, в этих контактах, президент России использует своё влияние, свой авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению подобного обмена», — заявил он.

Песков добавил, что обмен осуществляется между сторонами конфликта, к которым Россия отношения не имеет.

Также он заявил, что между Киевом и представителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик фактически прямых двусторонних контактов нет.

«Собственно, если бы они были, то, наверное, дела бы шли гораздо легче в этом плане. Поэтому здесь трёхсторонняя комиссия и так далее. Только потому, что отсутствуют прямые контакты», — сказал Песков.

Ранее МИД России приветствовал обмен пленными между Киевом, Луганском и Донецком, состоявшийся 29 декабря в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность лидерам «нормандской четвёрки» после обмена пленными в Донбассе.

9 декабря в Париже состоялся саммит в нормандском формате с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии. По словам Зеленского, в ходе саммита обсуждались вопросы об обмене пленными по формуле «всех на всех».