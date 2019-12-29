Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четвёрки» после обмена

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Украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил всех лидеров «нормандской четвёрки» по окончании процедуры обмена пленными с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.
Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четвёрки» после обмена
  • globallookpress.com

Трансляцию выступления Зеленского после встречи обменянных в Донбассе лиц в киевском аэропорту Борисполь вёл офис президента в Facebook.

«Я хочу выразить благодарность всем лидерам «нормандской четвёрки». Всё, о чем договорились по этому вопросу, выполнено», — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что первую часть соглашений по итогам нормандского саммита удалось выполнить.

«Мы вернули наших людей, освобождён 81 человек, 76 человек сейчас на Украине, на контролируемой части Украины, а шестеро остались на временно оккупированных территориях», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в аэропорт Киева для личной встречи освобождённых при обмене в Донбассе граждан.

В Киеве заявляли о передаче ДНР и ЛНР 127 лиц в рамках взаимного обмена пленными.

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