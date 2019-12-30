МИД России прокомментировал обмен пленными в Донбассе

Министерство иностранных дел России заявило, что приветствует состоявшийся 29 декабря в Донбассе обмен пленными между Киевом и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.

Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в рамках обмена «всего домой смогли вернуться 200 человек».

По данным МИД, обмен стал результатом договорённостей, которые были достигнуты на нормандском саммите в Париже.

«В Москве приветствуют этот важный гуманитарный шаг, который позволил десяткам людей воссоединиться со своими семьями и встретить наступающий Новый год в кругу родных и близких», — заявили в министерстве.

Российская сторона рассчитывает, что в 2020 году будет продолжена работа по дальнейшему обмену удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех», зафиксированному в минском «Комплексе мер», а также по «реализации других положений, прежде всего в политической сфере».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четвёрки» после обмена пленными в Донбассе.