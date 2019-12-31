В «Нафтогазе» прокомментировали заключение контракта по транзиту газа

В НАК «Нафтогаз Украина» заявили, что соглашения по транзиту газа с Россией снимают многочисленные риски, в частности, для финансовой системы Украины.

«Отменяются многочисленные риски, в том числе для финансовой системы страны», — говорится в сообщении компании в Twitter.

Транзит не буде перерваний, і його буде здійснювати незалежний сертифікований оператор. Крім того, скасовуються численні ризики, у тому числі, для фінансової системи країни, які могли реалізуватись у разі припинення транзиту. — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 30 декабря 2019 г.

Отмечается, что главным результатом заключения соглашения является получение почти 3 млрд от «Газпрома»и обеспечение загруженности украинской ГТС на ближайшие пять лет.

«Подписанные соглашения являются результатом приемлемого компромисса», — указано в тексте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на получение Киевом более $7 млрд дохода от пятилетнего контракта с Россией на транзит газа.

31 декабря председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер сообщил, что компания подписала с Украиной комплект соглашений и контрактов.