Зеленский рассчитывает на $7 млрд дохода от транзита газа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на получение Киевом более $7 млрд дохода от пятилетнего контракта с Россией на транзит газа.

«Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим минимум более $7 млрд», — написал Зеленский в своём Facebook.

По его словам, подписание контракта обеспечивает энергетическую безопасность и благосостояние украинцев.

Он также добавил, что контракт может быть продлён на десять лет.

Ранее председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер сообщил, что компания подписала с Украиной комплект соглашений и контрактов.