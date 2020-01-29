Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина в Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.

«Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться... Вместо того, чтобы остановить Гитлера, ему развязали руки», — сказал он в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам Кравчука, Гитлер впоследствии «обратил всё против Советского Союза», в результате чего пострадали народы СССР.

Таким заявлением бывший президент Украины объяснил слова украинского лидера Владимира Зеленского, который возложил на Советский Союз часть вины за развязывание Второй мировой войны.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически не согласна с данным высказыванием президента Украины.

Кроме того, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская назвала высказывание Зеленского глупой репризой.