В Раде оценили заявление Зеленского о виновных в начале Второй мировой войны
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«А ближе к местным выборам нужно обвинить СССР в Мюнхенском сговоре и разделе Чехословакии. Вот тогда точно всё получится», — написал парламентарий на своей странице в Facebook.
Ранее СМИ сообщали, что Зеленский во время выступления в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в холокосте.
23 января Зеленский отказался идти на Всемирный форум памяти холокоста в Израиле, аргументируя это тем, что он отдал своё место «тем, кто пережил эту страшную трагедию». Позднее в Израиле прокомментировали поступок украинского лидера.