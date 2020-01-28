В Раде оценили заявление Зеленского о виновных в начале Второй мировой войны

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о виновности Советского Союза в начале Второй мировой войны и холокосте.

«А ближе к местным выборам нужно обвинить СССР в Мюнхенском сговоре и разделе Чехословакии. Вот тогда точно всё получится», — написал парламентарий на своей странице в Facebook.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский во время выступления в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в холокосте.

23 января Зеленский отказался идти на Всемирный форум памяти холокоста в Израиле, аргументируя это тем, что он отдал своё место «тем, кто пережил эту страшную трагедию». Позднее в Израиле прокомментировали поступок украинского лидера.