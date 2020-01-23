Зеленский уступил своё место на Всемирном форуме памяти холокоста
- globallookpress.com
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию. Я решил передать своё место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям», — написал президент.
Также он отметил: его поступок не означает, что украинская делегация не чествует память погибших и пострадавших во время нацистских репрессий. Украинские политики примут участие во всех запланированных мероприятиях.
«Но на основное мероприятие должны попасть те, кто этого больше заслуживает», — заключил он.
Ранее МИД Израиля опубликовал заявление, в котором говорится, что «лица, ответственные за убийства евреев во время холокоста и погромов, а также антисемитские идеологи украинского национального движения недавно стали объектом публичного прославления на Украине».
20 января посол Израиля на Украине Джоэль Лион заявил, что в Кривом Роге неизвестные осквернили памятник жертвам холокоста.
В ноябре 2019 года в Киеве неизвестные вандалы разрисовали памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему свастикой.
В октябре 2019 года в украинском городе Умань мужчина нарисовал на стене, которая находится на территории компактного проживания брацлавских хасидов, граффити с изображением главы нацистской Германии Адольфа Гитлера.
В августе 2019 года в Николаевской области неизвестные нарисовали свастику и оставили оскорбительные надписи на памятнике жертвам холокоста. Позднее в этом же регионе вандалы осквернили другой монумент, посвящённый евреям, а также пригрозили Зеленскому.