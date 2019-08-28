На Украине памятник жертвам холокоста изрисовали свастикой

В Николаевской области неизвестные нарисовали свастику и оставили оскорбительные надписи на памятнике жертвам холокоста.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пост директора Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского в Facebook.

По его словам, осквернённый монумент находится на месте убийства 7 тыс. евреев возле посёлка городского типа Врадиевка.

15 мая 2018 года американский Мемориальный музей холокоста опубликовал заявление, в котором говорится, что на Украине зафиксирован рост нетерпимости и антисемитизма.

При этом 5 мая 2018 года внешнеполитическое ведомство Украины заявило, что в стране не наблюдается роста числа проявлений антисемитизма.