Мемориальный музей холокоста в США заявил о росте антисемитизма на Украине
«Мемориальный музей холокоста США выражает глубокую озабоченность в связи с недавними проявлениями нетерпимости и антисемитизма на Украине, включая насилие против цыганских общин в Киеве и Львове», — говорится в сообщении на сайте музея.
В заявлении перечислен ряд случаев, когда националисты нападали на цыган, а также сжигали их жилища.
«Также (на Украине. — RT) наблюдался тревожный рост антисемитской активности, включая осквернение еврейских мемориалов», — говорится в сообщении.
В организации также подвергли критике тот факт, что Украинский институт национальной памяти продолжает попытки увековечить и обелить ряд лидеров «Организации украинских националистов — Украинская повстанческая армия»* (ОУН-УПА).
Музей призывает украинское правительство последовательно бороться с новым проявлениями нетерпимости — включая антисемитизм и антицыганские настроения — и честно противостоять прошлому страны, включая участие некоторых украинцев в убийстве евреев и цыган во время Второй мировой войны.
Ранее Министерство иностранных дел Украины отозвало украинского консула в Гамбурге, которого заподозрили в антисемитизме.
При этом 5 мая МИД Украины опубликовало заявление, в котором указывается, что в стране нет роста проявлений антисемитизма.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).