В МИД Украины отрицают рост проявлений антисемитизма в стране

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Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление, в котором указывается, что в стране нет роста проявлений антисемитизма.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«По данным Мониторинговой группы прав нацменьшинств неправительственной организации «Конгресс национальных общин Украины», в течение 2017 года на Украине не было зафиксировано ни одного случая насилия на почве антисемитизма», — отмечается в сообщении.

В министерстве добавили, что Украина последовательно осуждает любые проявления нетерпимости или публичные антисемитские призывы.

«Правоохранительные органы расследуют и привлекают к ответственности каждого виновного в таких правонарушениях», — добавили в ведомстве.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко осудил антисемитские акции украинских националистов.

2 мая в Одессе состоялся марш украинских националистов, в ходе которого руководитель местной ячейки «Правого сектора»* Татьяна Сойкина сделала антисемитские заявления.

«Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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