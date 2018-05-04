Порошенко осудил антисемитские акции украинских националистов

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране не должно быть проявлений дискриминации и нетерпимости к другим национальностям.
Порошенко осудил антисемитские акции украинских националистов
  • © Пресс-служба президента Украины

«Я решительно осуждаю любые проявления нетерпимости и антисемитизма. Считаю недопустимыми попытки протянуть эти позорные явления на Украине, как это недавно имело место во время акций во Львове и Одессе», — написал он на своей странице в Facebook.

По словам президента, на Украине нет места для дискриминации и нетерпимости по любым признакам.

«Украинские власти будут решительно реагировать на любые попытки посеять враждебность в нашем обществе. Реакция правоохранительных органов Украины на такие незаконные действия будет незамедлительной», — подчеркнул Порошенко.

2 мая в Одессе состоялся марш украинских националистов, в ходе которого руководитель местной ячейки «Правого сектора»* Татьяна Сойкина сделала антисемитские заявления.

«Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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