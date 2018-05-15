Украина отозвала подозреваемого в антисемитизме консула в Гамбурге

Министерство иностранных дел Украины отозвало украинского консула в Гамбурге, которого заподозрили в антисемитизме. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин.

Он отметил, что МИД также открыл дисциплинарное производство против консула в Гамбурге.

«Если такое некорректное поведение и имело место, то лично для меня — это нулевая толерантность. Мы свободная страна, но нужно помнить, что свобода несёт за собой ответственность», — приводятся слова Климкина в Twitter МИД Украины.

.@PavloKlimkin: МЗС відкликало і відкрило дисциплінарне провадження проти консула 🇺🇦 в Гамбурзі. Якщо така некоректна поведінка й мала місце, то особисто для мене - це нульова толерантність. Ми вільна країна, але варто пам'ятати, що свобода несе за собою відповідальність. — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 14 мая 2018 г.

Ранее официальный представитель МИД Украины Мариана Беца сообщала, что рассматривается вопрос о возможном отзыве консула.

13 мая в украинских СМИ появились сообщения о том, что консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец публиковал в соцсетях записи антисемитского содержания.