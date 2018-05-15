Украина отозвала подозреваемого в антисемитизме консула в Гамбурге

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Министерство иностранных дел Украины отозвало украинского консула в Гамбурге, которого заподозрили в антисемитизме. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин.

Он отметил, что МИД также открыл дисциплинарное производство против консула в Гамбурге.

«Если такое некорректное поведение и имело место, то лично для меня — это нулевая толерантность. Мы свободная страна, но нужно помнить, что свобода несёт за собой ответственность», — приводятся слова Климкина в Twitter МИД Украины.

Ранее официальный представитель МИД Украины Мариана Беца сообщала, что рассматривается вопрос о возможном отзыве консула.

13 мая в украинских СМИ появились сообщения о том, что консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец публиковал в соцсетях записи антисемитского содержания.

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