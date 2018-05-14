Консула Украины в Гамбурге отстранили от обязанностей из-за подозрений в антисемитизме
«На данный момент консул в Гамбурге отстранён от выполнения служебных обязанностей, рассматривается вопрос о его возможном отзыве в ближайшее время», — сказала Беца.
Она добавила, что в ведомстве разбираются в деталях.
Ранее сообщалось, что в МИД Украины начали производство после обвинений украинского консула в антисемитизме.
13 мая в украинских СМИ появились сообщения о том, что консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец публиковал в соцсетях записи антисемитского содержания.