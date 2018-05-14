Консула Украины в Гамбурге отстранили от обязанностей из-за подозрений в антисемитизме

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Консул Украины в Гамбурге, который, предположительно, публиковал в соцсетях антисемитские заявления, отстранён от выполнения служебных обязанностей на время проверки. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на официального представителя МИД страны Мариану Бецу.

«На данный момент консул в Гамбурге отстранён от выполнения служебных обязанностей, рассматривается вопрос о его возможном отзыве в ближайшее время», — сказала Беца.

Она добавила, что в ведомстве разбираются в деталях.

Ранее сообщалось, что в МИД Украины начали производство после обвинений украинского консула в антисемитизме.

13 мая в украинских СМИ появились сообщения о том, что консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец публиковал в соцсетях записи антисемитского содержания.

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