МИД Украины проверяет данные об антисемитских заявлениях украинского консула
«Получаю сообщения от своих подписчиков с информацией о нашем консуле в Гамбурге. Проверяем и вскоре сообщим результат», — написал он в Facebook.
13 мая в украинских СМИ появились сообщения о том, что консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец публиковал в соцсетях записи антисемитского содержания.
Ранее стало известно, что в МИД Украины отрицают рост проявлений антисемитизма в стране.
Кроме того, президент Украины Пётр Порошенко осудил антисемитские акции украинских националистов.