МИД Украины проверяет данные об антисемитских заявлениях украинского консула

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Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию об антисемитских заявлениях украинского консула в социальных сетях. Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин.

«Получаю сообщения от своих подписчиков с информацией о нашем консуле в Гамбурге. Проверяем и вскоре сообщим результат», — написал он в Facebook.

13 мая в украинских СМИ появились сообщения о том, что консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец публиковал в соцсетях записи антисемитского содержания.

Ранее стало известно, что в МИД Украины отрицают рост проявлений антисемитизма в стране.

Кроме того, президент Украины Пётр Порошенко осудил антисемитские акции украинских националистов.

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