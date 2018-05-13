МИД Украины проверяет данные об антисемитских заявлениях украинского консула

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию об антисемитских заявлениях украинского консула в социальных сетях. Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин.

«Получаю сообщения от своих подписчиков с информацией о нашем консуле в Гамбурге. Проверяем и вскоре сообщим результат», — написал он в Facebook.

13 мая в украинских СМИ появились сообщения о том, что консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец публиковал в соцсетях записи антисемитского содержания.

Ранее стало известно, что в МИД Украины отрицают рост проявлений антисемитизма в стране.

Кроме того, президент Украины Пётр Порошенко осудил антисемитские акции украинских националистов.