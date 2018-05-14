В МИД Украины начали производство после обвинений украинского консула в антисемитизме
«Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в Министерстве иностранных дел. Госсекретарь МИД Украины начинает дисциплинарное производство. Во всех деталях основательно разберёмся», — написал он.
Ранее Климкин заявил, что внешнеполитическое ведомство проверяет информацию об антисемитских заявлениях консула в социальных сетях.
13 мая в украинских СМИ появились сообщения о том, что Марущинец публиковал в соцсетях записи антисемитского содержания.