В МИД Украины начали производство после обвинений украинского консула в антисемитизме

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Глава МИД Украины Павел Климкин в своём Twitter сообщил, что в ведомстве начали дисциплинарное производство после обвинений украинского консула в Гамбурге Василия Марущинца в антисемитизме.

«Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в Министерстве иностранных дел. Госсекретарь МИД Украины начинает дисциплинарное производство. Во всех деталях основательно разберёмся», — написал он.

Ранее Климкин заявил, что внешнеполитическое ведомство проверяет информацию об антисемитских заявлениях консула в социальных сетях.

13 мая в украинских СМИ появились сообщения о том, что Марущинец публиковал в соцсетях записи антисемитского содержания.

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