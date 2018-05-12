Посольство США призвало украинскую полицию расследовать нападения на цыган

Посольство США на Украине призвало украинские правоохранительные органы расследовать нападения на цыган.

Об этом сообщается на странице американской дипмиссии в Twitter.

«На Украине никто не должен жить в страхе из-за того, кем он является. Мы призываем правоохранителей расследовать недавние нападения на цыган. Справедливость и толерантность по отношению к меньшинствам являются ключевыми на новой Украине», — указывается в заявлении.

No one in Ukraine should live in fear because of who they are. We urge law enforcement to investigate recent attacks on Roma. #Justice and #Tolerance for minority communities are key in the new Ukraine.

🔗 https://t.co/1V9ZYdCXdJ — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 12 мая 2018 г.

Ранее телеканал «112 Украина» сообщал, что националисты в Киеве разобрали и сожгли лагерь цыган, предварительно прогнав часть людей оттуда. В украинской полиции это назвали субботником, заявив, что никаких жалоб от цыган в связи с произошедшим не получали.