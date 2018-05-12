Посольство США призвало украинскую полицию расследовать нападения на цыган

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Посольство США на Украине призвало украинские правоохранительные органы расследовать нападения на цыган.
Посольство США призвало украинскую полицию расследовать нападения на цыган
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Об этом сообщается на странице американской дипмиссии в Twitter.

«На Украине никто не должен жить в страхе из-за того, кем он является. Мы призываем правоохранителей расследовать недавние нападения на цыган. Справедливость и толерантность по отношению к меньшинствам являются ключевыми на новой Украине», — указывается в заявлении.

Ранее телеканал «112 Украина» сообщал, что националисты в Киеве разобрали и сожгли лагерь цыган, предварительно прогнав часть людей оттуда. В украинской полиции это назвали субботником, заявив, что никаких жалоб от цыган в связи с произошедшим не получали.

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