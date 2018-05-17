На Украине собираются создать список антисемитов и ксенофобов

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Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский заявил, что в стране планируется создать список антисемитов и ксенофобов.
На Украине собираются создать список антисемитов и ксенофобов
  • Reuters

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Еврейский комитет Украины начинает составление списка антисемитов и ксенофобов», — указал он.

По его словам, данный документ будет распространяться в международных организациях и посольствах. При этом будет осуществляться координирование действий с международными еврейскими организациями, правозащитниками и Израилем.

Ранее американский Мемориальный музей холокоста опубликовал заявление, в котором говорится, что на Украине зафиксирован рост нетерпимости и антисемитизма.

15 мая Министерство иностранных дел Украины отозвало украинского консула в Гамбурге, которого заподозрили в антисемитизме. При этом 5 мая внешнеполитическое ведомство Украины опубликовало заявление, в котором указывалось, что в стране не наблюдается рост числа проявлений антисемитизма.

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