В Киеве вандалы осквернили памятник еврейскому писателю

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В Киеве неизвестные вандалы разрисовали памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему свастикой.
В Киеве вандалы осквернили памятник еврейскому писателю
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Как сообщает «112 Украина», об этом на своей странице в Facebook написал главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

«Очередная провокация напротив нашей синагоги... сегодня утром», — указал он в посте, прикрепив фотографию разрисованного памятника.

Ранее в украинском городе Умань мужчина нарисовал на стене, которая находится на территории компактного проживания брацлавских хасидов, граффити с изображением главы нацистской Германии Адольфа Гитлера.

В августе в Николаевской области неизвестные нарисовали свастику и оставили оскорбительные надписи на памятнике жертвам холокоста. Позднее в этом же регионе вандалы осквернили другой монумент, посвящённый евреям, а также пригрозили президенту Украины Владимиру Зеленскому.

15 мая 2018 года американский Мемориальный музей холокоста опубликовал заявление, в котором говорится, что на Украине зафиксирован рост нетерпимости и антисемитизма.

Между тем 5 мая 2018 года внешнеполитическое ведомство Украины заявляло, что в стране не наблюдается роста числа проявлений антисемитизма.

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